Nu al twijfels in coalitie over klimaatplannen

Dat bevestigen ingewijden aan De Telegraaf. Onder andere het instellen van een fonds voor warmtepompen en een alternatief om elektrisch rijden aan te jagen worden onderzocht.

Maandagavond zijn de voorlopige resultaten van maandenlang onderhandelen door 150 belangenorganisaties en de milieubeweging gedeeld met het zogenoemde ’cockpitoverleg’ van ministers en de coalitiepartijen. Deze onderhandelaars hebben opnieuw huiswerk gekregen. Morgen praat de ’cockpit’ verder.

De massale verontwaardiging over de torenhoge energierekening zet ondertussen de verhoudingen in politiek Den Haag op scherp. Oppositiepartij PvdA eist dat het kabinet de bezuiniging op de belastingkorting terugdraait om de energienota weer een beetje betaalbaar te maken. Partijleider Lodewijk Asscher dreigt het klimaatakkoord anders niet te steunen.

Hij geeft daarmee een winstwaarschuwing aan het kabinet, dat na de verkiezingen in maart een meerderheid in de Eerste Kamer dreigt te verliezen en, als dat gebeurt, steun zal moeten zoeken bij de oppositie.

Voorwaarde

„Wij gaan niet zomaar blind achter de klimaattafels staan”, zegt Asscher. „Voor ons is het een harde voorwaarde dat lasten eerlijk worden verdeeld. Om ambitieuze klimaatdoelen te halen moet iedereen kunnen meedoen, niet alleen de happy few.” Vooral de opeenstapeling van belastingen op de energienota in combinatie met het afpakken van een korting is de PvdA-leider een doorn in het oog: „Het is moeilijk groen doen als je rood staat.”

Het kabinet houdt dit jaar 3,7 miljard euro over, een groot deel gaat naar de aflossing van de staatsschuld. De PvdA komt vandaag met een voorstel om 500 miljoen te gebruiken voor het terugdraaien van de bezuiniging op de heffingskorting op de energiebelasting. Dat betekent voor alle huishoudens dat de energienota 51 euro goedkoper gaat worden.

Asscher: „Dit is wat mensen nu voelen. Het kabinet dwingt mensen bijna om een geel hesje aan te trekken, terwijl het geld gewoon op de plank ligt.”