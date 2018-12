Ilse van Erp repareert kerstbeeldjes: ’Geen onthoofde Maria in de stal’

Van Erp geeft beeldjes een nieuw likje verf, maar moet ze soms ook opnieuw aan hoofden en ledematen helpen. Ⓒ Jan van Eijndhoven

Amsterdam - Verscholen op een zolderkamer in het Brabantse Heukelom staat een bijzondere verzameling. Kerststallen en -figuren in allerlei soorten en maten staan er verstild op planken en tafels. Ilse van Erp (44) restaureert en verkoopt de soms piepkleine kerstbeeldjes. „Mensen moeten wel oppassen met honden. Zij houden van Jozef en de schapen. Die willen ze nog weleens in tweeën bijten.”