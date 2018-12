’Geef de Russen geen macht over jullie gas’

Aan de noordkust van Duitsland, waar de Russische Nord Stream 2 straks Europa binnenkomt, wordt de gaspijpleiding alvast in de grond gelegd. Ⓒ DPA

Door dalende eigen productie raken we steeds sterker afhankelijk van Russisch gas. Ook de VS wil graag gas aan ons verkopen. De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra stuurde De Telegraaf bijgaande brief waarin hij Nederland waarschuwt voor de Russen.