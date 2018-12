Hennis niet bezorgd over JSF onder Trump

„Ik heb geen zorgen over de JSF. Daarvoor is het programma veel en veel te ver, ook in de ontwikkeling”, zei de minister vrijdag. „Ik denk dat de president-elect zich nog moet inlezen hier en daar”, voegde ze eraan toe. Haar ministerie gaat 37 JSF’s kopen.

Trump liet donderdag nog weten vliegtuigbouwer Boeing te hebben gevraagd om de prijs van een ander gevechtsvliegtuig, de F-18 Super Hornet. Dit in verband met de „enorme kosten en de kostenoverschrijdingen” van de F-35 van Lockheed Martin.

Hij liet deze week ook nog in een tweet weten het nucleair arsenaal flink te willen uitbreiden. Hennis zei al veel „verbazingwekkende” tweets van Trumps hand te hebben gezien. Laten we eerst maar eens afwachten wat hij gaat doen als hij daadwerkelijk in het Witte Huis zit, aldus Hennis.