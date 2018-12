’Veel tuig op straat door lege knip’

De behandeling van probleemjongeren stokt omdat het geld bij jeugdzorg op is, zegt Leefbaar Rotterdam. Ⓒ Roel Dijkstra

ROTTERDAM - Potentieel zeer gewelddadige jongeren, loverboys en geradicaliseerde jongemannen lopen onbegeleid op straat rond in Rotterdam, omdat het geld in de gespecialiseerde jeugdzorg in de regio op is. Dat stelt de politieke partij Leefbaar Rotterdam. Raadslid Tanya Hoogwerf heeft van hulpverleners te horen gekregen dat de ’afgelopen twee maanden geen nieuwe trajecten meer worden ingekocht en zelfs lopende trajecten worden afgebroken’.