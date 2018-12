Eerste vervolgingen voor straatintimidatie Rotterdam

Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

Rotterdam - Twee mannen moeten woensdag in de rechtbank in Rotterdam verschijnen omdat ze verdacht worden van straatintimidatie. Het is voor het eerst dat iemand hier strafrechtelijk voor wordt vervolgd. Sinds dit jaar is onder meer sissen, uitschelden en naroepen verboden in Rotterdam. Er staat een boete op van maximaal 4100 euro of maximaal drie maanden cel.