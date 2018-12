Nederlanders willen het liefst wintertijd

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Een groot deel van de Nederlanders wil het liefst altijd de wintertijd aanhouden. Uit een flitspeiling onder ruim 1800 mensen, uitgevoerd in opdracht van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken blijkt dat 41 procent voorstander is van permanente wintertijd. Van de ondervraagden heeft 27 procent een voorkeur voor de zomertijd. Slechts 24 procent wil doorgaan met het tweemaal per jaar verzetten van de klok.