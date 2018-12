’Nieuwe Martin Garrix’ leeft droom in China

Een jaar geleden had de havoscholier niet kunnen vermoeden dat het zo snel zou gaan met zijn carrière. „Dat had echt niemand verwacht”, zegt de dj, die hiphop, r&b en urban draait. „Ik dacht als ik eind van het jaar een keer kan opwarmen op een FRIS-feest (voor tieners) hier in Purmerend zou dat leuk zijn.” Het liep anders, want dat doel bereikte hij al in januari. In oktober bracht hij zijn eerste single Don’t You Think Like That uit en hij sleepte vier boekingen binnen op het Amsterdam Dance Event (ADE). Daar werd hij ook ontdekt door de organisatie van het Chinese festival, waar de vorige editie 50.000 mensen op af kwamen.

„Ik moest draaien in een winkel in de P.C. Hooftstraat, toen er Aziatische mensen binnenkwamen. Volgens mij gingen ze schoenen passen”, blikt Daan terug. Het nummer dat hij draaide, viel in de smaak bij de Chinese bezoekers. Ze bleken betrokken te zijn bij de organisatie van het festival in China en wilden hem boeken. „Ik dacht iemand maakt een grote grap met me, ik ga hem een half jaar haten en nooit meer tegen hem praten. Maar ze waren echt serieus.”

Leuk

De dj draait een anderhalf uur durende set op de ’afrobeats stage’. „Het gaat waarschijnlijk een van de leukste momenten in mijn leven zijn. Dat had ik nooit kunnen verwachten op deze leeftijd.”

Van jongs af aan is Daan al bezig met muziek. Zijn moeder vroeg hem toen hij tien was of hij een keer een proefles wilde doen op de DJ School. „Ik dacht ik heb toch niks te doen, ik doe het wel een keer. Maar ik vond het eigenlijk toch wel heel leuk.”

Nieuwe Martin Garrix

Nu zijn carrière zo’n vlucht neemt, heeft hij iets minder tijd voor school. „Het is druk, druk, druk, maar ik doe gewoon mijn best. Mijn vrienden en familie helpen me.”

De plannen voor volgend jaar zijn al gemaakt, te beginnen met een groot feest voor zijn vijftiende verjaardag. „Ik ga aankomend jaar veel nummers uitbrengen en ben daarvoor ook bezig met grote namen”, vertelt hij. „Iedereen zegt: jij wordt de nieuwe Martin Garrix. Ik hoop het, maar dan wel in mijn eigen genre.”