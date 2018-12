CDA: leraar voor vrijwilliger moet terug

Dat constateert het CDA ontevreden. De partij vraagt het kabinet daarom vandaag om weer leraren in te zetten die vrijwilligers les geven. „De vrijwilligers van ouderenorganisaties zijn niet geholpen via een simpele digitale training, dat is te onpersoonlijk”, zegt Kamerlid Evert Jan Slootweg. „Deze vrijwilligers zijn juist gebaat bij persoonlijk contact met hun leraar voor de juiste scholing die zij nodig hebben om de ouderen te helpen.”

Vandaag wordt de Najaarsnota behandeld in de Kamer en dan vraagt het CDA om de afschaffing van de leraren uit 2016 terug te draaien. Naar verluidt heeft het kabinet daar ook wel oren naar.

’Rommeltje’

Vanuit de oppositie zal vandaag veel kritiek komen op de 3,7 miljard euro die het kabinet dit jaar overhoudt. Er wordt in de media heel stoer gedaan over extra investeringen, maar in de praktijk krijgt het kabinet het geld niet eens uitgegeven, morren oppositie-Kamerleden.

Niet alleen de oppositie komt met kritiek, de VVD is ook hard over het ministerie van Financiën. Dat er nu nog eens 237 miljoen euro minder binnenkomt aan erf- en schenkbelasting dan verwacht, wat door eerdere problemen bij de dienst al een lage verwachting was, schiet de liberalen in het verkeerde keelgat. „Het is een rommeltje bij de erf- en schenkbelasting”, zegt Aukje de Vries. „Bedragen zijn niet meer te volgen en dus oncontroleerbaar. Dit kan zo niet, dit moet anders.”