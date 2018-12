Tranen bij bijeenkomst school Rotterdam

Burgemeester Ahmed Aboutaleb kwam woensdagochtend om 9.50 uur aan voor een bijeenkomst op de school. Op de vmbo-school staan leerlingen en docenten stil bij bij de dood van de 16-jarige. Op de school wordt woensdag geen les gegeven.

Geëmotioneerde leerlingen

Sommige leerlingen komen woensdag met hun ouders naar school. Veel leerlingen hebben een bloem mee. De tranen staan hen in de ogen. De pers is gevraagd afstand te houden en de privacy van leerlingen en docenten te respecteren. Docenten onthalen leerlingen die aankomen.

De achterkant van de school – waar de schietpartij plaatsvond – is afgesloten. Leerlingen mogen nu via de docenteningang aan de voorkant naar binnen.

Schoolfeest en kerstbrunch geannuleerd

Na de bijeenkomst bij het Rotterdam Designcollege kwamen leerlingen, ouders en docenten langzaam weer naar buiten gedruppeld. Een leerling vertelt aan deze krant wat er besproken is: de leerlingen hoeven niet bang te zijn en er is slachtofferhulp voor wie dat wil.

Sommige mentoren zijn na de bijeenkomst meer leerlingen in gesprek gegaan. De één deed dat 1-op-1, de ander sprak de leerlingen in kleine groepjes.

De school is nu uit en de komende twee dagen zal er geen les worden gegeven. Er is wel mogelijkheid om samen te komen met medeleerlingen en er is binnen een condoleanceregister waar men zijn of haar herinneringen in op kan schrijven.

Morgen zou er een schoolfeest zijn en vrijdag een kerstbrunch. Die evenementen gaan niet meer door.

’Ik kon het niet geloven’

Tussen een hoop andere leerlingen spreekt onze verslaggever een 16-jarige leerling. Samen met zijn vader is hij deze woensdag naar school gekomen om te praten over wat er is gebeurd. De leerling - die graag anoniem wil blijven - stond bij een bushalte toen hij het incident hoorde. De tiener is teruggegaan naar de school. „Ik dacht eerst dat ik vuurwerk had gehoord, een nitraat ofzo.” De jongen is behoorlijk gechoqueerd: „Ik kon het gewoon niet geloven.”

De vader van de jongen vult hem aan: „Ik vind dat de school niets te verwijten valt, je kunt moeilijk een muur bouwen om de school.”

De verdachte, een 31-jarige Rotterdammer, is kort na de schietpartij aangehouden.

