Ultiem vernederd: purser krijgt geld na ’nootjesrel’

SEOUL - Korean Air Lines moet een purser een schadevergoeding betalen in de nasleep van de ’nootjesrel’ ongeveer vier jaar geleden. Toen liet de dochter van de topman van de luchtvaartmaatschappij een toestel met 250 passagiers terugkeren naar de gate omdat ze niet tevreden was over de nootjes die zij voorgeschoteld kreeg.