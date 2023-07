Britse toerist die naam in Colosseum kerfde, smeekt om vergiffenis

Ⓒ ANP / Mauritius Images GmbH

ROME - De man die gefilmd werd terwijl hij zijn naam en die van zijn vriendin in een muur van het Romeinse Colosseum kerfde, is geïdentificeerd. Het gaat om een Britse man. Hij voelt zich ,,erg schuldig” over zijn daad en zou volgens de Italiaanse autoriteiten gesmeekt hebben om vergiffenis. Dat meldt The Independent.