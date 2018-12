Tot dusver 7 miljoen uitgekeerd na kluisroof

Tijdens de spectaculaire diefstal uit de kelder van het bankfiliaal in de Brabantse plaats werden begin maart driehonderd kluisjes leeggeroofd. De claims van ruim 60 procent van de safelokethouders zijn tot dusver afgewikkeld, zegt de Rabobank. De verwachting is dat in maart volgend jaar 90 procent is uitgekeerd en ongeveer duidelijk is wat het totale schadebedrag is.

Het is voor het eerst dat de bank zo precies de schade van de beroving noemt. Claims die nog niet zijn afgewikkeld gaan vooral over sieraden. Ongeveer 5000 sieraden zijn na de kluisroof achtergebleven in de kelder. Daarvan zijn er tot dusver 2000 geretourneerd aan klanten.

Werkwijze

De twee verdachte beveiligers werden in april gearresteerd en zitten nog steeds vast. Ze zouden de deur van de bank hebben opengezet en het alarm hebben uitgeschakeld. De politie denkt dat ze zo de kans hebben gegeven aan twee oud-collega’s van hetzelfde beveiligingsbedrijf om de kluiskelder leeg te roven. De twee hoofdverdachten zijn nog niet opgespoord.

