’IS doodde zevenhonderd gevangenen’

BEIROET - Islamitische Staat (IS) heeft in twee maanden tijd zevenhonderd gevangenen gedood in het oosten van Syrië. Dat zegt het Syrische Observatorium voor Mensenrechten dat zich baseert op lokale bronnen.