’Poolse Fritzl liet eigen vrouw verkrachten voor € 4,70’

Het verhaal begint met pesterijtjes, huiselijk geweld en alcoholisme in het dorpje Parszczyce, in de buurt van het toeristische Gdansk en Sopot. Daarna kwam het gruwelijke misbruik. Dat begon in 2006 en duurde vier jaar lang. De vrouw zat zelfs twee jaar lang, onafgebroken, gevangen in de kelder.

Daar werd het slachtoffer geslagen, uitgehongerd en herhaaldelijk verkracht door S.. Op een dag bracht hij vrienden mee: ze bonden de vrouw vast, trokken een zak over haar hoofd en verkrachtten haar een voor een, zo beweren lokale media.

S. vroeg daar 20 zloty per persoon voor, omgerekend 4,70 euro.

Droog brood, koude vloer

De vrouw sliep in de winter op een koude, betonnen vloer. Ze mocht zich niet wassen en kreeg droog brood en water, geserveerd in een metalen ’voerbak’ voor honden. „Daarbij werd ze gedwongen geknield te eten”, vertelde de rechter in een eerdere zaak in 2017.

De vrouw lukte het uiteindelijk om te ontsnappen uit de kelder. Ze belde daarna haar moeder, ook omdat ze bang was dat haar dochters - eentje was 4 jaar oud - ook misbruikt waren. Inmiddels is S. veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf; het hof heeft die straf deze week bekrachtigd.