’Stop racende maaltijdkoerier’

Dat constateert raadslid Nino Davituliani van Hart voor Den Haag/Groep de Mos na een reeks gesprekken met bewoners. Vooral aan de Stationsweg, waar veel eettenten gevestigd zijn, is het volgens haar bar en boos.

Voetgangers worden regelmatig bijna van de sokken gereden door pizzabezorgers en ook staan veel voertuigen foutgeparkeerd. Handhaving laat te wensen over. Ook ondernemers aan het Plein signaleren problemen.

„Het is natuurlijk van de zotte. Het is van groot belang om in gesprek te gaan met bedrijven die eten bezorgen”, aldus Davituliani, die schriftelijke vragen stelt. „Het gaat hier immers om de veiligheid van inwoners en bezoekers. In geen enkele wijk van Den Haag mag de wetteloosheid heersen. Hier gaan we respectvol met elkaar om, ook in het verkeer.”

Naast veel bijna-ongelukken gaat het ook wel echt mis. Op sinterklaasavond was het bijvoorbeeld raak in de Haagse Waldorpstraat waar een maaltijdbezorger in botsing kwam met een abri, vermoedelijk doordat hij met hoge snelheid de macht over het stuur verloor. Ook is het zo dat eten steeds meer thuisbezorgd wordt. Landelijk gezien steeg dit jaar volgens de Nederlandse Vereniging van Maaltijdbezorgers het aantal bestellingen met 20 procent ten opzichte van vorig jaar. Verwacht wordt dat aan het einde van dit jaar ruim 140 miljoen maaltijden zijn bezorgd.

Davituliani vraagt aan het stadsbestuur of het aantal incidenten veroorzaakt door bezorgers wordt geregistreerd. Daarnaast wil ze betere handhaving en dat met de maaltijdbezorgende ondernemers gepraat wordt over de plichten op het gebied van verkeersveiligheid en openbare orde.