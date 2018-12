Marinevliegkamp Valkenburg wordt testlocatie drones

In het noordwestelijke deel van een groen gebied tussen Leiden, Katwijk en Wassenaar komt een veld om drones en andere onbemande toestellen te testen. De zogeheten Unmanned Valley is 500 bij 500 meter groot en is voor vijf jaar. In 2023 besluiten de partijen of het testveld blijft.

De partijen willen in de komende vijf jaar de vrijheid hebben om het gebied voor de testlocatie van de drones een beetje te kunnen verplaatsen. In de buurt komen ook vijfduizend woningen en ruimte voor recreatie. In de voormalige hangaars komen innovatieve bedrijfjes.

Katwijk is blij dat de gemeente eindelijk kan uitbreiden. Buurgemeente Wassenaar is op haar beurt dik tevreden dat er meer groen overblijft en geen huizen op haar grondgebied komen. De provincie bejubelt de mogelijkheden voor innovatie en de Zuid-Hollandse economie.

De lokale politiek in Wassenaar en Katwijk moeten nog wel hun zege voor het plan geven.