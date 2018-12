Drugscrimineel heeft vrij spel

Dat staat in een ronduit alarmerende interne nota van onderzoekers van de Politieacademie waaraan ook hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops heeft meegewerkt. Hij geldt als een van de belangrijkste autoriteiten op het gebied van georganiseerde criminaliteit en ondermijning.

In de kersverse nota die in het bezit is van De Telegraaf pleiten de onderzoekers ervoor om de structuur van de nationale politie op de schop te gooien. Pijnpunten zijn vooral de nieuwe, veel grotere basisteams, die zijn ontstaan na de vorming van de nationale politie.

’Als een drugscrimineel het basisteam had mogen inrichten, dan had hij het proces zo gedaan’, is een vernietigend oordeel van een inspecteur van de politie die in de notitie Gebiedsgebonden politie: hervorming is broodnodig wordt geciteerd.

In de nota concluderen de onderzoekers van de academie dat in wijken en dorpen in Nederland de op drugs gebaseerde georganiseerde misdaad ongehinderd groeide en floreert.

Lees hier het complete verhaal: