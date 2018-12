Amsterdam mag toeristenwinkels blijven weren

Voorafgaand aan de opening van dat filiaal was Cheese Company bezig met een korte verbouwing. Tijdens die werkzaamheden bepaalde de gemeente dat er in het centrum geen toeristenwinkels meer bij mochten komen. Ze merkte Cheese Company aan als toeristenwinkel en vond dat het filiaal op het Damrak weer dicht moest. Maar dat was onterecht, oordeelt de Raad van State, omdat het bedrijf al lang bezig was met opstarten en hoge kosten had gemaakt voordat de gemeente met het verbod kwam. De raad is het wel met Amsterdam eens dat het een toeristenwinkel betreft.

In algemene zin vindt de raad dat het Amsterdamse verbod op nieuwe toeristenwinkels te rechtvaardigen is, als middel om de leefbaarheid en diversiteit in het winkelaanbod te garanderen.