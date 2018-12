Bekir E. had contactverbod

Hij mocht geen contact met haar zoeken of in haar buurt komen. Hij kreeg het verbod dit jaar opgelegd van de rechter.

Dat stellen bronnen rondom het onderzoek. De politie en het Openbaar Ministerie kunnen dit nog niet bevestigen. Humeyra zou volgens bekenden al twee jaar lang worden lastiggevallen door E.

Het was zelfs zo erg dat zij al drie keer aangifte tegen hem had gedaan. Dat leidde uiteindelijk tot een rechtszaak waarbij E. een contactverbod kreeg opgelegd. Ook bracht, zo stellen vrienden, haar vader haar elke dag naar school omdat de Rotterdammer haar telkens bedreigde.

,,Hij kon het niet aan dat hij geen contact met haar mocht zoeken of in haar buurt mocht komen. Hij was verliefd op haar”, zegt een bekende.

E. is geen onbekende bij politie en justitie. Hij werd deze zomer veroordeeld en stond eerder onder toezicht van de reclassering.