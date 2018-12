Moeder krijgt visum en kan stervende zoon (2) nog één keer knuffelen

Swileh en haar Amerikaanse man Ali Hassan vertrokken in 2016 uit het door oorlog verscheurde Jemen naar Egypte. De man reisde in 2017 met zijn zieke zoon naar de Verenigde Staten, maar de moeder bleef achter en keerde later terug naar Jemen. Nadat president Trump een inreisverbod vanuit zeven landen, waaronder Jemen, afkondigde kon Swileh een vliegticket naar de VS vergeten.

Na tussenkomst van diplomaten heeft de moeder nu toch toestemming om naar de VS te vliegen. Volgens Amerikaanse media is er een uitzondering gemaakt omdat de regels daar ruimte voor bieden.

„We kunnen nu waardig afscheid nemen van onze zoon”, aldus de enigszins opgeluchte vader. De zoon wordt in een ziekenhuis in Sacramento door medische apparatuur in leven gehouden. „Mijn vrouw belt elke dag en wil haar zoon nog een laatste keer kussen en knuffelen.” De moeder mag tijdens haar verblijf in de Verenigde Staten een procedure starten om in het land te blijven.