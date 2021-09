Gezochte getuige van fatale mishandeling Mallorca meldt zich

Dinsdagavond in het programma Opsporing Verzocht werden geblurde beelden van twee mannelijke en twee vrouwelijke getuigen getoond, naar wie de politie op zoek is omdat zij mogelijk belangrijke informatie zouden hebben over het uitgaansgeweld in badplaats El Arenal. Een van de mannen heeft zich nu gemeld, van de ander is de identiteit bekend. Naar de vrouwen, die zich ontfermd zouden hebben over de zwaargewonde Heuvelman, is de politie nog op zoek.

Heuvelman werd in de ochtend van 14 juli op Mallorca mishandeld, hij overleed een aantal dagen erna aan zijn verwondingen. Zes verdachten van 18 en 19 jaar oud, allen uit Hilversum, zitten al langer vast voor de zaak. Woensdagochtend werden nog twee verdachten uit Hilversum van 18 en 19 jaar aangehouden.