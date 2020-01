Aangevallen buschauffeur maakt ondanks messteken rondje af

De onherkenbare dader, die al in de bus zat, zette het na de mesaanval op een lopen. Zijn motief is onduidelijk. Het toegetakelde 58-jarige slachtoffer reed daarna verder en parkeerde zijn bus tijdelijk in Tisselt, ten zuiden van Antwerpen.

Maar na de tussenstop zette de chauffeur zijn rit naar eindbestemming Lier onverstoord verder. Hij reed na de dienstregeling zelfs verder terug naar de busparkeerplaats in Tisselt, meldt Het Laatste Nieuws. Pas daar werd door een collega een ambulance ingeschakeld. De buschauffeur is daarop naar het ziekenhuis gebracht.

De Belgische politie start een onderzoek naar het voorval.