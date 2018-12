Zes pelsrobben onthoofd aangetroffen Nieuw-Zeelandse baai

Een reisleider zag de elf maanden oude pups drijven in het water. De dieren blijken te zijn onthoofd. Het heeft er de schijn van dat de dieren elders zijn toegetakeld en gedood, om later te worden gedumpt in de baai.

Bij drie van de zes pups is autopsie verricht. Daaruit kwam naar voren dat een haaienaanval kan worden uitgesloten.

De Nieuw-Zeelandse politie is nu op zoek naar de dader(s) en er wordt uitgekeken naar de boot van de dader(s).