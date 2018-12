Elf jaar voor doodsteken vriendin na ontdekken intieme beelden

D. ontdekte op de telefoon van de vrouw een paar foto’s en een filmpje waarop zij in intiem was met een andere man. De vrouw lag op dat moment te slapen. D. pakte een mes uit de keuken en maakte de vrouw wakker. In de daaropvolgende ruzie stak hij haar veertien keer in haar hoofd, borst en buik. Op straat meldde de man zich bij surveillerende politiemensen.

Het gewelddrama voltrok zich in het huis van een nicht van het slachtoffer. Zij was met haar 11-jarige zoontje in de woning aanwezig.

De door de rechtbank opgelegde straf is even hoog als geëist door het Openbaar Ministerie (OM). De rechtbank is met het OM van oordeel dat D. heeft gehandeld in een opwelling en dat er daarom geen sprake is van moord maar van doodslag.