Aboutaleb op school: ’Dit is waanzin’

Er is een herdenkingshoekje ingericht in de school, daar staat ook een herdenkingsboom. Leerlingen, docenten en anderen kunnen daar op hartjes hun boodschap aan Humeyra schrijven. Ook is er een condoleanceregister.

Aboutaleb is in de klas van Humeyra geweest. Daar heerst vooral woede, verdriet en onbegrip. Aboutaleb: „Dit is waanzin.”

Leerlingen die behoefte hebben om na deze bijeenkomst met Aboutaleb te praten mogen contact opnemen met de burgemeester. Aboutaleb waarschuwt de leerlingen en zegt hen dat zij de situatie niet moeten onderschatten: „Er kan nog van alles boven komen drijven, pas goed op jezelf.”

Over zijn bezoek zei Aboutaleb: „Langskomen is het minste dat ik kan doen.”

’Het was een goede leerling’

Scholier Eren (14) zegt over zijn 16-jarige schoolgenootje: „Het was een goede leerling.” De les voordat het incident plaatsvond hebben de twee het nog over haar toekomst gehad, het slachtoffer zat namelijk in het examenjaar.”

Zelf heeft Eren ook een hartje geschreven voor in de herdenkingsboom. Daar heeft hij op geschreven: ’God geeft je een beter leven in het hiernamaals.’ Eren: „Nu ga ik naar huis. De komende dagen kunnen we nog bij elkaar komen, ik denk dat ik daar wel gebruik van ga maken.”

’Ze was altijd enthousiast’

Een andere scholier zegt dat Humeyra ’altijd een enthousiast meisje’ was: „Ze kwam uit dezelfde stad in Turkije als ik: Karaman.”

Andere leerlingen van het Rotterdam Designcollege zeggen zich wel veilig te voelen: „Het was een man die het meisje kende en geen willekeurig persoon die naar binnen kwam en begon te schieten. Ik voel me nog wel veilig op school.”

’School heeft hier in zekere zin weinig mee te maken’

Bestuursvoorzitter Mark Otto zegt aangeslagen te zijn: „De sfeer in de school is bedrukt en bedroefd maar ook rustig en respectvol. Er heerst een sterk saamhorigheidsgevoel.” Wat er is gebeurd, blijft speculeren, stelt Otto. „De veiligheid van leerlingen is niet in het geding, benadrukt de voorzitter. Hij zegt ook: „De school heeft hier in zekere zin weinig mee te maken. We gaan met docenten bespreken hoe het in de komende dagen verder zal verlopen.”

Op de vraag of de school op de hoogte was van wat er speelde tussen het meisje en de verdachte zegt Otto: „Nu is niet het moment om daarover door te praten. Op dit moment zijn we bezig met emotie en hoe we dat moeten verwerken. Wat er daarvoor is gebeurd is iets voor de komende om mee bezig te gaan.”

Preventieve fouilleringen

In korte tijd hebben zich meerdere incidenten voorgedaan in Rotterdam; zoals vorige week de moord op Sarah Papenheim. Op de vraag of de gemeente iets valt te verwijten, zegt de burgemeester dat er van alles aan wordt gedaan om wapens te onderscheppen: „We krijgen wel eens kritiek op preventief fouilleren maar dit incident laat ook weer zien dat dat nodig is om wapens te onderscheppen.”