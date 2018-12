Drie gewonden bij steekincident in Londen

De gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Agenten werden omstreeks 11.00 uur opgeroepen om naar het St Stephen’s gezondheidscentrum aan de Roman Road te gaan. Drie mensen liepen daar steekwonden op na een incident, zo meldt Sky News. Volgens autoriteiten waren hun verwondingen niet levensbedreigend.

In een video nabij het plaats delict is te zien dat een man in ondergoed een politiebusje in moet.

De straat waar de steekpartij plaatsvond is afgezet en het onderzoek wordt door de politie voortgezet.