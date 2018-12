Lion King beschuldigd van kolonialisme

Er is een heuse petitie tegen het bedrijf gestart en ruim 50.000 mensen beschuldigen de makers van de tekenfilm uit 1994 nu van ’kolonialisme en roof’.

Hakuna Matata uit het gelijknamige liedje, is uit het Swahili uit Oost-Afrika en betekent ’geen probleem’.

De ondertekenaars willen dat Disney de rechten weer vrijgeeft voor de remake van Lion King volgend jaar zomer uitkomt. De stemmen van Pumba, Timon en Nala en de rest worden ingesproken door Beyoncé, Donald Glover and Chiwetel Ejiofor.

De uitdrukking werd populair toen de Keniaanse band Them Mushrooms’ Hakuna Matata’ gebruikte in het nummer ’Hello Mister’. Elton John en Tim Rice maakten er in 1994 pas een wereldwijde hit van.

In 2003 legde Disney de uitdrukking vast voor bedrukking van kleding en voor schoenen. De bezwaarmakers vinden dat ’onethisch’ en Disney zou geld willen verdienen over de rug van Afrikanen.

In oostelijk Afrika kunnen handelaren die Hakuna Matata nu gebruiken als opdruk worden aangepakt en export naar Amerika is onmogelijk.

Disney heeft nog niet gereageerd op de petitie.