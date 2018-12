Noodverordening om granaat bij Bandidosbaas

De straat Aan de Linde in Nieuwstadt. Ⓒ Google Maps

NIEUWSTADT - Bij een woning in Nieuwstadt, waar woensdag een handgranaat in de tuin werd gevonden, is sinds woensdagavond een noodverordening van kracht. De granaat lag in de tuin van de president van de Limburgse Bandidos, Harrie Ramakers. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het explosief inmiddels gedemonteerd. Maar burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren, waar Nieuwstadt onder valt, laat voorbijgangers de komende weken preventief fouilleren.