Humeyra werd voor dood online belaagd door verdachte

Bekir E. doet zich in een bericht op Facebook voor als ’Db Leone’. Zo vraagt hij in een bericht met een foto van Humeyra en een ander meisje in de groep ’Multiculturele bijeen’ wie het meisje aan de linkerkant kent. „Ze heeft Valentino’s en isabellas gestolen van een Winkel in den haag.” Hij vertelt dat ze bij de Kruiskade in Rotterdam woont en op het Carre College Beukelsdijk zit, de oude benaming van het Designcollege. „Graag Pm als je haar ziet. Het gaat ook om de bedrag €3200,” schrijft hij.

Op het nepaccount Db Leone is exact dezelfde profielfoto te zien als het op het account van Bekir. Ook komt de hond overeen. Haar buurjongen bevestigt dit. „Hij had een nepaccount, verspreidde nepnieuws en maakte haar zwart op meerdere groepen.”

’Geen medelijden’

En alsof dat nog niet genoeg is, krijgt Humeyra ook na haar trieste dood verwensingen op social media. Zo post ene ’Ilias Covani’ in de groep ’Multiculturele bijeen’: „Goed gedaan Abi afknallen die handel wij hebben totaal geen medelijden voor kk sletje in opleiding!” Onder de post is links een foto van Bekir en rechts een foto van Humeyra te zien.

Schoolgenoten van Humeyra vertelden eerder al dat het meisje door E. gestalkt werd. Ze zou drie keer aangifte tegen hem hebben gedaan, vertelt haar buurjongen. De politie zegt deze geluiden te herkennen en te onderzoeken.