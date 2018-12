’Psssst!’ bezorgt sisser geldboete

Ⓒ ANP

ROTTERDAM - De 36-jarige Everon el F. uit Rotterdam had aanvankelijk niet in de gaten hoeveel aandacht van pers en publiek zijn zaak zou trekken in de rechtbank in Rotterdam. Hij had afgelopen zomer vrouwen nageroepen en lastiggevallen. Dat is sinds dit jaar strafbaar in Rotterdam en El F. is de allereerste in Nederland die zich voor straatintimidatie voor de rechter moet verantwoorden.