De Kwestie

De Kwestie: Wel vrijheid, maar weinig blijheid

EU-verplichtingen, pensioenkortingen, coronamaatregelen, cancel culture: het wordt voor veel mensen steeds moeilijker om te geloven in ’Nederland is een vrij, gaaf land’. Echter, het is hier geen Wit-Rusland, China of Iran en dat realiseren we ons gelukkig ook nog wel.