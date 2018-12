Terugtrekking militairen VS uit Syrië begonnen

Het besluit om de troepen terug te halen uit Syrië zou volgens de Washington Post dinsdag zijn genomen. Trump twitterde eerder woensdag al over de Amerikaanse aanwezigheid in Syrië. ,,We hebben IS in Syrië verslagen, mijn enige reden om daar te zijn gedurende het Trump-presidentschap.''

Trump heeft herhaaldelijk gezegd dat hij een eind wil maken aan de campagne tegen de terreurgroep Islamitische Staat (IS) in het Arabische land. De president vindt de missie erg duur en gevaarlijk.

Tegenvaller voor Koerden

De VS ligt op het gebied van de bemoeienis met Syrië in de clinch met NAVO-bondgenoot Turkije. Ankara heeft een militaire campagne aangekondigd tegen Koerdische troepen in Syrië. Volgens Turkije vormden die eenheden de Syrische tak van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK. Voor de Amerikanen zijn de Koerdische troepen juist bondgenoten in de strijd tegen IS.