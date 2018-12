OM zwijgt over Wilders

Hierdoor konden noch Wilders, noch zijn beveiligers gewaarschuwd worden over het feit dat er nog iemand op vrije voeten was die mogelijk wilde helpen bij het uitvoeren van de aanslag. Ook het bestaan van een derde persoon, door justitie gisteren ’getuige’ genoemd, was niet bekend.

Het OM kon gisteravond geen reactie geven. Vandaag meldt het: „Het OM heeft kennis genomen van berichten in de media dat de beveiliging van de heer Wilders niet op de hoogte zou zijn geweest van de tweede verdachte die in beeld is voor betrokkenheid bij de bedreiging van de heer Wilders. Het OM is intern nagegaan hoe dit zit en zal de uitkomst daarvan terugkoppelen aan de betrokken instanties”, meldt een persofficier van het OM Den Haag. „Voor het overige kunnen wij er geen mededelingen over doen. Om reden dat de veiligheid van de heer Wilders daarmee niet gediend is.”

Wilders noemt de gang van zaken ’levensgevaarlijk geklungel’.