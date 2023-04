Premium Het beste van De Telegraaf

Fotograaf Toon van der Poel was als een van de eersten bij het treinongeluk in Voorschoten

Door Annalaura Molducci Kopieer naar clipboard

Ⓒ Toon van der Poel

VOORSCHOTEN - Toon van der Poel, 112-fotograaf voor het Leidsch Dagblad, was als eerste bij het treinongeluk in Voorschoten. Hij werd even na half vier uit zijn slaap gewekt door het alarm dat af ging.