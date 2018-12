Flater van ministerie in zomer-wintertijdpeiling

De peiling werd gedaan in opdracht van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken). Ⓒ ANP

Den Haag - In een peiling die inzicht moest geven hoe Nederlanders denken over het jaarlijkse verzetten van de klok is een pijnlijke fout gemaakt. In de vragenlijst lazen invullers dat de zon in de zomer om 20.00 uur ’s avonds ondergaat, dat moet natuurlijk 22.00 uur zijn. Het maakt de uitkomst van de enquête wankel.