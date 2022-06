Oorlog in Oekraïne Dinsdag 14 juni LIVE | ’Oekraïense soldaten die zich overgaven gedood door eigen vuur’

KIEV - De Russische inval in Oekraïne duurt nu al ruim drie maanden en er woeden nog altijd hevige gevechten. Vooral in Severodonetsk, maar de gouverneur van de regio heeft gezegd dat Oekraïne de controle behoudt over een industriegebied en een fabriek in de oostelijke stad, waar honderden burgers schuilen voor de aanhoudende Russische beschietingen. Ook verschillende dorpen in de Noord-Oekraïense regio Tsjernihiv zijn geëvacueerd nadat Russische raketten de stad Priloeki hebben getroffen. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in ons liveblog.