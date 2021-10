Jongen (14) overleden door koolmonoxide in Haagse woning, agenten medisch gecontroleerd

De politie kreeg rond 14.00 uur een melding dat er in een huis aan de Melis Stokelaan iemand onwel was. Ook gingen er CO-melders af. Uit metingen van de brandweer bleek dat er een hoge concentratie koolmonoxide aanwezig was. Ook in twee andere huizen werd koolmonoxide gevonden.

Het 14-jarige slachtoffer en een andere bewoner werden direct vervoerd naar het ziekenhuis. Ook vijf agenten, die de woningen hadden ontruimd en de koolmonoxide hadden ingeademd, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij konden na een controle verder met hun werk. Volgens een woordvoerder van de politie ligt de andere bewoner nog in het ziekenhuis.

De drie woningen zijn geventileerd en na nieuwe metingen bleek het gevaar geweken. Volgens de politie is het nog onduidelijk wat de hoge concentratie koolmonoxide heeft veroorzaakt. Forensisch specialisten doen nog onderzoek.

’Sluipmoordenaar’

Volgens de brandweer staat koolmonoxide bekend als „een sluipmoordenaar.” „Je ziet of ruikt het niet maar wanneer je het inademt kan dit ernstige lichamelijke gevolgen hebben”, zo staat er op de website van de brandweer. Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld elf personen door koolmonoxidevergiftiging. Nog eens honderdvijftig mensen belanden in het ziekenhuis.

