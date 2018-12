Nieuwe Raad van Toezicht voor Stedelijk Museum

Vanmiddag maakte het College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Amsterdam bekend wie er toetreden tot de nieuwe Raad van Toezicht. Het gaat om headhunter Carla Aalse, die in het dagelijks leven partner is bij crm LiNK, hoogleraar Henriëtte Prast (Tilburg School of Economics and Management), schrijver en filosoof Maarten Doorman en Homme ten Have, partner bij de sectie Arbeidsrecht van het advocatenkantoor NautaDutilh.

De raad zal geleid worden door Truze Lodder. Haar tijdelijk voorzitterschap, dat ze sinds is door het college omgezet naar een reguliere statutaire benoeming. Lodder, die eerder zakelijk directeur van de Nationale Opera was, geldt als cultureel zwaargewicht. Naast haar is Carla Aalse als vicevoorzitter gekozen.

Wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur) is blij met de benoemingen: „Ik ben Truze Lodder zeer erkentelijk voor de stappen die zij heeft gezet om rust te brengen bij het Stedelijk Museum en het volbrengen van haar opdracht een nieuwe Raad van Toezicht samen te stellen voor het eind van het jaar. Ik heb vertrouwen in deze Raad van Toezicht, die nu als eerste belangrijke taak heeft het vinden van een nieuwe artistiek directeur. Vervolgens wordt naar de verdere completering van de Raad van Toezicht met aanvullende expertise gekeken”, liet ze in een schriftelijke persverklaring weten.

Het Stedelijk zit al sinds oktober 2017 zonder artistiek directeur. In die maand trad Beatrix Ruf af, nadat de Duitse beschuldigd werd van belangenverstrengeling. Voor de zomer werd Ruf van alle blaam gezuiverd. De commissie Eisma stelde in haar rapport, dat in juni werd gepubliceerd, dat ze niet zomaar had bijgeklust. De kwestie heeft de internationale reputatie van het museum beschadigd.