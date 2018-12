Van Uhm kraakt Amsterdamse brandweer

Het brandweerkorps en de brandweerleiding gaan al langere tijd rollebollend over straat. Zo zette brandweercommandant Leen Schaap de medezeggenschapsraad onder andere weg als ’medezeggenschapsmaffia’. Anderzijds gingen ook brandweermannen over de schreef, waardoor disciplinaire straffen werden opgelegd. Brandweermannen verzetten zich intern tegen de plannen van de leiding. Onder andere de 24-uursdiensten die brandweermensen nu draaien moeten worden gewijzigd, hetgeen tot veel verzet leidt.

Van Uhm stelt in zijn rapport, dat hij opstelde op verzoek van burgemeester Femke Halsema, dat de situatie zoals die nu aan de hand is, niet is veroorzaakt door de huidige korpsleiding. Halverwege 2016 werd Leen Schaap als nieuwe brandweercommandant aangesteld. Er is al jaren groot wantrouwen tussen korpsleiding en de ondernemingsraad. Het rapport van Van Uhm: „Men is beland in een situatie waar het lijkt alsof het belang van de organisatie niet meer voorop staat.”

Wij-zij-cultuur

En ook tussen de beroepsbrandweermannen uit de operationele dienst, de zogenaamde blusgasten, en de korpsleiding loopt het veel te stroef. Maar, zo stelt Van Uhm in zijn rapport „de wij-zij-cultuur bestond al lang voordat de huidige korpsleiding aantrad. Ook al wordt door velen gezegd dat er begrip is voor de noodzaak van verandering, er is en was als het erop aankomt geen grote bereidheid tot veranderen bij de operationele dienst.”

De belangrijkste verandering, die commandant Leen Schaap er het afgelopen half jaar, zonder medewerking van de ondernemingsraad, doorheen heeft gedrukt is de gedeeltelijke afschaffing van de 24-uursdiensten. Op kazerne Victor in Oost zijn vanaf 1 januari 2019 8-uursdiensten de norm. Een shift is van 7 uur ’s ochtends tot 3 uur ’s middags en de andere shift is van dat tijdstip tot 23 uur. Van Uhm adviseert juist om de 24-uursdiensten te behouden, omdat dit de goedkoopste manier van werken is, maar stelt dat er een ander dienstenrooster naast kan bestaan.

Pesten, intimideren

De voormalig commandant der Strijdkrachten stelt dat de brandweer Amsterdam ’in de kern geen racistische of seksistische organisatie’ is. „Dat laat onverlet dat er nog steeds meerdere voorvallen van discriminatie, pesten en intimideren voorkomen in zowel de operationele dienst als de staf. Enkele individuele personeelsleden hebben hier negatieve effecten over een langere termijn van ervaren.”

Van Uhm geeft aan, dat de belangrijkste verandermaatregel moet zijn het herstellen van het vertrouwen tussen alle partijen. Er moet een balans komen tussen het begrenzen en sanctioneren aan de ene kant en verbinding maken aan de andere kant. De communicatie in beide richtingen moet worden verbeterd. Voor zaken die goed gaan moet erkenning en waardering worden gegeven, net zoals onjuist handelen gesanctioneerd moet worden.

Verandering van stijl

Het is de vraag of Schaap de juiste man is om dit proces te leiden. Van Uhm stelt: „Het zal een duidelijke zichtbare verandering van de stijl van leidinggeven door de korpsleiding vereisen en een majeure inspanning over een langere tijd vergen om het vertrouwen te herstellen.”

Roosters moeten flexibeler

Burgemeester Halsema laat in een reactie namens de Veiligheidsregio weten dat ze begrip heeft voor de zorgen bij brandweermensen over het afschaffen van de 24-uursdiensten. „Het bestuur begrijpt die vrees omdat veel brandweermensen hun werkzame leven en privéleven hebben ingericht rond de 24-uursdienst, maar vindt het onontbeerlijk dat de roosters flexibeler worden.” 24-uursroosters zouden eerder ’uitzondering dan regel’ moeten worden.

Halsema leest uit de aanbevelingen van Van Uhm dat het wantrouwen tussen korpsleiding en korps niet is verminderd „maar zelfs verder is toegenomen. Er is sprake van een ’wij-zij’ cultuur met een sterke nadruk op winnen of verliezen.”

Vertrouwen herstellen

„Dit staat verdere modernisering van de organisatie inmiddels in de weg”, aldus Halsema. „Het bestuur onderschrijft dat het noodzakelijk is om een nieuwe fase in te gaan waar herstel van vertrouwen en expliciete waardering voor de (beroeps)trots in de organisatie centraal staan. Het rapport geeft alle geledingen van de brandweer ruim voldoende handvatten om het gesprek met elkaar aan te gaan en het vertrouwen te herstellen.”