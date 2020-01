Haagse burgemeester slaat alarm: ’Capaciteit politie zorgwekkend’

„We bevinden ons nu en volgend jaar op een dieptepunt van de bezetting, maar ook op de daaropvolgende jaren zal er sprake zijn van een tekort”, schrijft Remkes in de brief. „De capaciteit van de politie neemt zorgwekkende vormen aan.” De opgeschroefde beveiliging na de moord op advocaat Derk Wiersum zorgt voor een nog grotere druk op de bezetting. Veertig agenten van de eenheid Den Haag zijn uit de normale roosters gehaald. „Hierdoor zijn er minder medewerkers beschikbaar voor het werk in basisteams. Dit leidt ertoe dat er te weinig toezicht op straat is, dat de aanrijtijden van de politie onaanvaardbaar toenemen en dat wijkagenten noodgedwongen worden ingezet voor het afhandelen van meldingen in plaats van hun werk in de wijken te kunnen doen.” De dienstverlening aan de burger komt in gevaar, omdat op verschillende plekken in de eenheid incidenteel te weinig mankracht heeft.

Protesten en terrorisme

Naast de onderbezetting en opgeschroefde beveiligingsmaatregelen hebben ook de grote protesten van de boeren en bouwers een enorm beslag gelegd op de politie. „Er is sprake geweest van een buitensporige, grote inzet van de politie om de demonstraties naar vermogen in goede banen te leiden”, schrijft Remkes. Daarnaast wordt er structureel 175 fte ingezet in de strijd tegen terrorisme en radicalisering.

Om de eenheid Den Haag te verlichten wordt er door de gemeenten terughoudend omgegaan met het vergunnen van nieuwe evenementen die veel politie-inzet vragen. Voor al vergunde evenementen, zoals voetbalwedstrijden, wordt het minimale aantal agenten dat nodig is ingeschakeld. Dit geldt ook voor demonstraties. „Ook op dat punt is sprake van een ondergrens. Zeker in de huidige maatschappelijke context is het niet verantwoord om op dit vlak grote risico’s te nemen”, stelt Remkes.

Cameratoezicht en extra handhaving

De Haagse burgemeester vraagt de minister ’met klem te kijken naar (tijdelijke) maatregelen die op korte en middellange termijn verlichting kunnen brengen bij de politie.’ „Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het tijdelijk inhuren van extra toezichthouders en/of handhavers en het slimmer inzetten van cameratoezicht.” Ook vraagt Remkes namens de 27 gemeenten of taken die momenteel op het bordje liggen van de politie ’wellicht elders belegd kunnen worden’. Het gaat om zaken als de beveiliging van ambassades, persoonsbeveiliging en rechtbankbewaking,