Kamerlid Nilüfer Gündoğan spant kort geding aan tegen Volt

Het kort geding vindt op 28 februari plaats in Amsterdam, blijkt uit het bericht. „De inzet zal onder meer zijn dat de aan Gündoğan op 13 februari aangezegde ’schorsing’ door Volt nietig en ongedaan dient te worden gemaakt, met vordering tot rectificatie en een verzoek tot voorlopige schadevergoeding.”

Volgens Knoops’advocaten bertreurt Gündoğan het dat het zo ver heeft moeten komen. „Omdat zij in de afgelopen dagen meerdere malen Volt de kans heeft gegeven om de situatie in der minne te regelen. Helaas is er echter tot op heden geen voor haar bevredigende oplossing bereikt.”

Volt heeft in een poging meer opheldering te geven over Gündoğan-gate het rookgordijn deze week alleen maar verder opgetrokken. Partijleider Laurens Dassen kon dinsdag nog steeds niet ingaan op de aard van de beschuldigingen aan het adres van het geschorste fractielid Gündoğan.

Gündoğan werd zondag door haar partij geschorst vanwege grensoverschrijdend gedrag. Ze is nog lid van de Tweede Kamer, maar neemt op aandringen van haar partij geen deel aan debatten en treedt ook niet op in de media. De aard van de beschuldigingen laat de partij in het midden. Volgens Volt is dat nodig om een veilige sfeer te creëren voor melders.