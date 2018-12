Kabinet bekijkt compensatie voor klimaatbeleid

DEN HAAG - Het kabinet bekijkt of en hoe huishoudens zouden moeten worden gecompenseerd voor de kosten van het klimaatbeleid. Minister Wopke Hoekstra van Financiën reageerde woensdag positief op een oproep van een ruime Kamermeerderheid hiertoe. Hij sprak van „een verstandige motie.” In de motie staan echter nog geen concrete maatregelen of bedragen.