Bekir E. eerder veroordeeld voor mishandelen Humeyra

Hij werd meerdere malen veroordeeld voor verschillende geweldsdelicten tegen verschillende personen. Aan Bekir E. is in augustus van dit jaar door de rechter een voorwaardelijke en een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd, met als een van de voorwaarden een contactverbod met Humeyra. Hij is in die zaak in hoger beroep gegaan. Het toezicht door de reclassering en het contactverbod zijn na de uitspraak onmiddellijk in gegaan. Humeyra deed vorige week opnieuw aangifte van stalking tegen hem. Naar aanleiding van deze aangifte is er een opsporingsonderzoek gestart. De recherche had haar daarom opgeroepen om op 18 december om 14.00 uur op gesprek te komen. Drie kwartier daarvoor werd ze om het leven gebracht.

Ze liep dinsdag in de Essenburgstraat toen de verdachte uit een auto stapte en op haar af liep. Humeyra rende weg, maar werd neergeschoten in de fietsenstalling van de school. Bekir E. ging ervandoor in zijn auto en werd kort daarna aangehouden. Volgens de politie zaten er mogelijk meer mensen in de auto.

E. zit in ieder geval tot en met vrijdag vast. Dan wordt hij volgens het Openbaar Ministerie waarschijnlijk voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die kan beslissen de man nog eens voor maximaal twee weken in voorarrest te houden.

Bekijk ook: Humeyra werd voor dood online belaagd door verdachte