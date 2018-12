Geen kerst zonder Home Alone

Ⓒ KIPPA

Amsterdam - Vraag een groepje mensen wat hun favoriete kerstfilm is, en de kans is groot dat minstens één keer ’Home Alone’ als antwoord klinkt. Ook deze kerst zullen Kevin McCallister en de inbrekers Harry en Marv in vele huishoudens elkaar het leven zuur maken. Wat maakt dat deze film, dertig jaar na dato, nog zo populair is? „Home Alone is als een religie.”