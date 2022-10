Khadija Arib (PvdA) verlaat Tweede Kamer om ’anonieme dolkstoten’

De mededeling over het onderzoek lekte uit via de media, nog voordat Arib er door huidig Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) van op de hoogte was gesteld. Arib voelde zich ’voor de bus gegooid’ door Bergkamp. Zaterdagavond meldt Arib in een verklaring dat er ’grote schade is toegebracht’ aan haar ’als persoon’. „Ik ben bereid veel te verdragen, maar ieder mens heeft zijn grens.”

Arib stapt per direct op als PvdA-Kamerlid en als voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de coronacrisis. Arib is een van de langstzittende Tweede Kamerleden. Zij zat sinds 1998 vrijwel aaneengesloten in het parlement.

Arib voelt zich in de steek gelaten door haar eigen PvdA-collega’s, zo zegt zij ook in de verklaring. Vrijdagavond haalden enkele partijleiders van de oppositie flink uit over de gang van zaken in een brief aan Kamervoorzitter Bergkamp. Die brief was niet ondertekend door de PvdA. „Het valt me zwaar dat mijn fractiegenoten ontbreken onder deze brief”, stelt Arib nu.

Donderdag zei PvdA-Kamerlid Henk Nijboer dat hij - als lid van het presidium - had ingestemd met het externe onderzoek naar Arib. Volgens hem zijn de meldingen over Arib ’zo ernstig en serieus dat er maar één uitkomst mogelijk was, en dat is dat ze onderzocht moeten worden’. „Ik denk dat iedereen in de Kamer, alle collega’s, ook in het presidium dit een heel moeilijk besluit vonden”, aldus Nijboer. „Maar het is nodig.”

Arib was vijf jaar voorzitter van de Tweede Kamer, van 2016 tot 2021. Vorig jaar werd ze door een Kamermeerderheid, met VVD, D66 en CDA voorop, ingewisseld voor Bergkamp.

Kuiken ’overvallen’ door opstappen Arib

De Tweede Kamerfractie van de PvdA is overvallen door het vertrek van Arib. Arib had partijleider en fractievoorzitter Attje Kuiken daar niet vooraf over verteld, zegt Kuikens woordvoerder.

Volgens de woordvoerder is de laatste dagen geprobeerd contact te zoeken en een gesprek met Arib aangegaan, maar is het daar niet meer van gekomen. Dat Arib opstapte, had wat haar partij betreft „ook niet gehoeven.”