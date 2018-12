Moeder gewond na aanrijding Eindhoven

Woensdagavond omstreeks 19:10 uurvond het ongeval plaats gevonden op de Rielsedijk in Eindhoven. Ⓒ GinoPress B.V.

Eindhoven - Een moeder is lichtgewond geraakt na een aanrijding in Eindhoven. Haar twee kinderen kwamen met de schrik vrij. De automobilist zag de kinderwagen waar de moeder mee over straat liep over het hoofd en schepte het gezin.