Popsterren én Maxima op muziekfeest voor en door kinderen

Koningin Maxima met de Grootste Schoolband van Nederland tijdens het Kerst Muziekgala 2018. Deze band bestaat uit maar liefst 300 kinderen afkomstig uit alle provincies van Nederland. Ⓒ ANP

Den Bosch - Optreden samen met Ilse de Lange en Guus Meeuwis en dan toegejuicht worden door Koningin Maxima. 320 kinderen van de Grootste Schoolband van Nederland zagen woensdag in de Brabanthallen die droom werkelijkheid worden op het Kerst Muziekgala van de stichting Méér Muziek In De Klas. Voorzitter Jantien Westerveld van die stichting maakt zich ondanks het feest zorgen: nog steeds komen te weinig kinderen met muziek in aanraking.