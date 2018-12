Amsterdammer mag woning nog maar 30 dagen verhuren

Momenteel mag een Amsterdammer nog zestig dagen per jaar verhuren, bijvoorbeeld via Airbnb of Booking.com. Jarenlang was het terugbrengen van het aantal dagen volgens verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens (SP) juridisch niet mogelijk, maar daar is sinds vorig jaar verandering in gekomen door uitspraken van rechters. De VVD, die in de commissie nog vraagtekens zette bij het terugbrengen van het aantal dagen, stemde woensdagavond gewoon in met het wijzigen van de Huisvestingsverordening.

Eerder zei hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Jon Schilder van de Vrije Universiteit dat het juridisch gezien niet mogelijk is om het aantal dagen terug te dringen van zestig naar dertig dagen. Hij verwacht dat Amsterdam uiteindelijk bakzeil haalt bij de rechter. Amsterdam wil, nadat eerder om tafel is gezeten met Airbnb, Expedia en Booking.com, de gesprekken hervatten. Volgens wethouder Ivens is het doel om nieuwe afspraken te maken met de multinationals om illegale verhuur in de stad terug te dringen. Die gesprekken zijn op de lange baan geschoven, volgens Ivens omdat de bedrijven eerst wilden weten of de ‘dertig dagenregeling’ zou worden ingevoerd.

Strengere regels

Voor het verhuren van een woning aan toeristen gelden meer regels. Zo mag een woning aan maximaal vier personen worden verhuurd en moet elke keer dat verhuurd wordt ook een melding bij de gemeente gedaan worden. Amsterdam legde in het verleden voor miljoenen aan boetes op aan uitbaters van illegale hotels. Ook volgden sluitingen.