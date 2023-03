Tientallen doden bij treinramp in Griekenland

Vijf uur na de treinramp werken reddingswerkers nog hard door om mensen uit de trein te halen. Kranen en ander zwaar materieel worden ingezet om de ontspoorde wagons op te tillen om te zoeken naar overlevenden en slachtoffers.

De frontale botsing tussen een vrachttrein en een passagierstrein, die zo’n 350 mensen naar de Noord-Griekse havenstad Thessaloniki vervoerde, gebeurde buiten de stad Larissa rond 2.00 uur, ruim 300 kilometer ten noorden van de hoofdstad Athene. Beide treinen reden met hoge snelheid.

Het is nog onduidelijk hoe de treinen op hetzelfde spoor konden belanden. Getuigen zeggen tegen Sky News dat beide treinen „volledig verwoest” zijn. Van de voorste twee wagons van de passagierstrein is volgens de regionale gouverneur zo weinig over dat die „niet meer zichtbaar” zijn. „We hoorden een grote knal. Het waren tien seconden als in een nachtmerrie”, zei een 28-jarige Griek die kon ontsnappen uit de wrakstukken.

De functionaris die verantwoordelijk was voor de route van het ongeval is gearresteerd, meldt de Griekse staatstelevisie. Omroep Skai toonde beelden van ontspoorde, verwoeste treinrijtuigen, waarboven dikke rookpluimen hingen. De brandweer rukte met zeventien wagens uit om het vuur te blussen, wat in de loop van de nacht lukte.

Het traject tussen Athene en Thessaloniki, waar het ongeluk gebeurde, is de afgelopen jaren gemoderniseerd. De Griekse spoorwegen worden geëxploiteerd door het Italiaanse staatsspoorbedrijf Ferrovie dello Stato Italiane (FS).

Spoorwegwerkers zeiden op de Griekse omroep Real FM dat er ondanks de modernisering flinke problemen waren met de elektrische coördinatie van de verkeersleiding.

Drie dagen van nationale rouw in Griekenland na treinramp

De Griekse regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd naar aanleiding van de treinramp bij Makrychori. De president en de premier van Griekenland, respectievelijk Katerina Sakellaropoulou en Kyriakos Mitsotakis, gaan naar de plek van de ramp die circa 225 kilometer ten noorden van Athene ligt. De president keert daardoor vervroegd terug van een bezoek aan Moldavië.

Rutte noemt treinongeluk Griekenland ’verschrikkelijk nieuws’

Premier Mark Rutte noemt het treinongeluk in Griekenland, waar tientallen mensen bij om het leven zijn gekomen, „verschrikkelijk” nieuws. Hij heeft de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis laten weten mee te leven en „hem en de Griekse bevolking veel sterkte gewenst”, twittert Rutte. „Mijn gedachten zijn bij alle slachtoffers en hun nabestaanden.”